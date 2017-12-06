立院明審實驗教育三法修正案 實教盟籲保障原民和偏遠學校

全人實驗中學師生們近日攀登奇萊主峰和北峰。（實教盟提供）

2017-12-06 20:02

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育委員會明天將審議實驗教育三法修正案，全國教師總工會反對提高實驗教育學校占該縣市學校總數比到3分之1，台灣實驗教育聯盟等今晚發聲明指，實驗教育已有效促進原住民教育主體性與偏鄉教育的翻轉，呼籲保障原民和偏遠學校改辦實驗教育的權利，各縣市所屬公立實驗教育學校總數之「比例」計算，不應包含實施「民族教育」之原民學校及偏遠地區學校。

台灣實驗教育聯盟理事長曾國俊表示，實驗教育的問題在「質」而不在「量」，各方看待公立實驗教育學校數量之多寡，如果只著眼於「比例」高低，不但缺乏科學論據，更是未能居於教育思維之高度看待教育變革；誠屬失焦，非常可惜。

曾國俊強調，學校如能秉持符合全人發展的多元教育理念，進行實驗教育和理念教育，何須加以限制總校數比例？各級教育主管機關、教師不但應當全力支持，更該思考如何適切發展跟進；既然是理想的教育，是否稱為實驗教育，根本不必在意！但他也質疑，倘若只是頂著「實驗教育」之名，卻無任何「理念教育」之內涵，「一所」都不應當核准設立，更何況是同一教育階段總校數的5％、10％或3分之1比例。

法政組召集人魏坤賓表示，實驗教育三法實施後，原住民部落實施屬於自己文化的「民族教育」的需求與日俱增，尤其特定原鄉縣市更明顯；而偏遠地區學校的實際運作，也有將實驗教育列為轉型選項的需求。

實教盟主張，政府審核應注動「質」而非「量」，但如果一定得設置校數比例限制，應排除《原住民教育法》所定義之「原住民重點學校」和《偏遠地區學校教育發展條例》所定義之「偏遠地區學校」，加了例外之排除計算條件，公立實驗教育學校總數之「比例」限制，才合理務實，而被各方所認同且執行。

共同聯署單位：台灣實驗教育聯盟、台灣全人與民主教育協會、南投縣森優生態實驗教育機構、高雄市南海月光實驗教育學校、黃錫培（山峰華德福實驗教育學校校長）、新竹縣照海華德福實驗教育機構、台中市快樂華德福實驗教育團體、台中市善美真華德福實驗教育機構、台中市華德福大地實驗教育機構、台中市楓樹腳實驗教育機構、台中市道禾實驗教育機構、台中市磊川華德福實驗教育學校、台中市澴宇蒙特梭利實驗教育團體、台中市豐盛華德福實驗教育團體、台北市台北史代納實驗教育機構、海聲華德福學校。