三環三線》安坑輕軌車站命名出爐 你家在哪站？

2017-12-06 20:03

〔記者何玉華／新北報導〕連接新店安坑地區與市中心的安坑輕軌車站命名作業完成，新北市捷運工程局今天正式公告，站名分別為K1「雙城」、K2「玫瑰中國城」、K3「台北小城」、K4「耕莘安康院區」、K5「景文科大」、K6「安康」、K7「陽光運動公園」、K8「新和國小」及K9「十四張」。

捷運局副局長李政安說，車站命名主要提供民眾搭乘時容易辨識的資訊，原則考量需具有地方辨識性、地標顯著性，或具歷史意義等因素，而具引導性的標的物或交叉路口也都是命名的主要依據。