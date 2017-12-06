推銷中苗特色農產 霧峰酒莊「山守現專櫃」揭幕

2017-12-06 19:47

〔記者陳建志／台中報導〕為支持台中、苗栗在地農村產業，農委會水土保持局台中分局近年輔導24個農村，開發60多項包括黑木耳面膜、紫錐花茶、梨梗筆、薑黃等特色農產和文創品，並設立「山守現」共同品牌和標章，為了解決單打獨鬥行銷困難的問題，今天在霧峰農會酒莊設立「山守現主題專櫃」，希望讓更多消費者看到社區好物。

農委會水土保持局台中分局長簡俊發表示，多年來輔導台中、苗栗社區，將社區特色、優良的農產包裝後銷售，不過因缺乏通路，只能在地販售，外地的消費者幾乎很難看到這些產品，因此以「守護農村、守護環境、守護希望」的理念，設立了「山守現」共同品牌和標章。

簡俊發表示，之前已在西湖度假村、苗栗大湖農會設置「山守現專櫃」，此次在霧峰農會全力支持下，在霧峰農會酒莊設置「山守現主題專櫃」，成為台中市第一個據點，未來將尋找重機或自行車聚集的地點設立形象館，並與更多在地農會合作，幫社區創造更多通路。

今天設置在霧峰農會酒莊的「山守現主題專櫃」舉行揭牌，霧峰農會總幹事黃景建稱讚，包括霧峰四德社區的黑木耳露、黑木耳面膜，六股社區的紫錐花，都是水保局輔導開發，歡迎民眾多多選購。

簡俊發並說，目前共輔導台中、苗栗24個農村，開發出68項產品，這些產品每個都有他們的故事，都有守護農村、守護環境的概念，像是霧峰四德社區利用廢棄的黑木耳蒂，開發出黑木耳面膜；台中后里仁里社區，則將過去每次採收水梨就鋸掉的嫁接樹枝，發揮巧思製作成精美的梨梗筆，每個可說都是社區好物，希望大家多多選購支持。

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