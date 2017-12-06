醫病》遠離隱形殺手「肺栓塞」 醫師提醒這樣做…

2017-12-06 19:49

〔記者王俊忠／台南報導〕一名年約50歲的女性，近幾週因呼吸困難曾到醫院求診，卻未見改善，後來因呼吸急促加劇及胸悶，到成大醫院掛急診，經緊急安排心電圖、照胸部X光與血液檢查，患者心電圖及胸部X光雖無特殊變化，但動脈血液呈現輕度缺氧現象，緊急電腦斷層檢查，確定為「肺栓塞」。

成大醫院急診部主治醫師郭宗航說，肺栓塞是急性致命的疾病，主因是心臟通往肺部的肺動脈突然被血管內血塊、脂肪等形成的栓子阻塞，導致肺臟組織血液灌流不足，血中含氧量降低、肺部血壓提高。其症狀輕、重視阻塞部位與血管大小而有不同，且隨著病患本身心肺功能缺損程度有所差異，可能是輕微無症狀，嚴重會發生心因性休克，甚至猝死都有可能。

郭醫師說，肺栓塞最常見原因是下肢靜脈血液回流不暢，形成下肢深層靜脈血栓引發的肺栓塞，這類肺栓塞好發族群，包括長時間操作電腦或搭乘飛機、汽車、火車長途旅行者、60歲以上老年族群、患有靜脈曲張或心肌梗塞、心臟功能不全者、有惡性腫瘤者，以及高血脂、糖尿病、肥胖或血脂異常等動脈硬化高風險者，還有孕產婦、服用口服避孕藥、長期使用女性荷爾蒙和菸癮、先天性凝血過當或缺乏某種抗凝血因子等血液疾病、曾有血栓病史或下肢手術過患者。

郭宗航說，肺栓塞治療計畫主要依據血液動力學穩定度，大致分成抗凝血治療與血栓溶解治療方式。他提醒，肺栓塞對生命威脅性甚高，預防發生更顯重要。

1.好發族群改變生活方式很重要，如戒菸、適當運動、控制體重。

2.飲食多吃蔬菜水果、減少膽固醇攝入，平時多補充水分，降低血液粘稠度。

3.避免長時間維持同一姿勢，應定時活動肢體，促進血液流動。搭飛機、汽車或火車長途旅行，建議穿寬鬆衣褲、多喝水、活動，促進血液流動。

4.從事長時間工作者，建議穿彈性襪，每天可將雙腿高於心臟，增進靜脈血回流。

5.患有深部靜脈曲張的民眾需進一步就醫檢查，曾有深層靜脈血栓栓塞史者，最好能到心臟科定期檢查。

6.下肢外傷或剛接受骨折手術患者，如有易喘、胸悶、胸痛等症狀，需儘速就醫。