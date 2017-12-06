「看到孩子的頭被醫生夾斷！」 護理師慟籲：沒肩膀別懷孕

2017-12-06 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕現今社會性觀念開放，不少人未成年就已偷嚐禁果，但假使懷孕了，試問自己是否有能力撫養？一位在婦產科任職的護理師在臉書專頁《靠北女友》發文說，在婦產科工作這麼久，看過不少年輕女性因為無力撫養未出世的小生命，選擇了人工流產。而在進行流產手術時的過程，對醫生或護理師而言，每看一次就是一次心痛！

這位護理師在貼文中舉例，「看過16歲的女孩選擇23週再流產，只為了驗DNA來提告當天參加亂交趴的男性，因為根本不記得孩子的爸是誰，孩子流出的時候，努力的掙扎，努力的想呼吸...」、「看過把孩子硬留著，最後被爸媽發現，只能選擇13週引產，已經24歲的、負不起責任的女孩，選擇不手術，結果孩子的頭被醫生夾斷了，身體卻還是動了幾下...」、「還有在床上被流出的孩子摸了幾下，嚇得大哭大叫亂踢，孩子流出後就約朋友來慶祝的國中妹妹...」，她無奈地說，流產的案例很多，但更多的是選擇吃藥流產。

這位護理師說，自己不反對流產，因為生下來如果不會養育，結果只是更慘，但她要呼籲大家的是，如果做下這個決定一定要早一點，因為一個新生兒如果週數大一點，已經開始會哭、會動了，看在院方人員眼裡都十分不忍，「拜託各位，如果你還沒準備好一切，如果你沒有肩膀負起責任，請你不要懷孕，如果你懷孕了，請你在心跳開始前（6週）到診所、到醫院處理...」，護理師沉痛地說。

文末，這位護理師也提醒女性，有了性行為後要特別注意自己的經期是否有按時來，不要到時才發現「為時已晚」！