「郭華醉酒誤佳期」 金鑾宮烏魚公籤預言：魚況還不錯

高雄下茄萣金鑾宮主委林美香出示今年烏魚公籤頭、尾籤。（記者蘇福男攝）

2017-12-06 19:33

〔記者蘇福男／茄萣報導〕高雄下茄萣地方公廟金鑾宮擲筊抽「烏魚公籤」，向媽祖婆請示今年烏魚魚訊，烏魚公籤頭籤暗示「郭華醉酒誤佳期」、尾籤「薛仁貴回來」，預言今年烏魚魚況還不錯，且集中在中北部，討海漁民要審慎打拚才會大豐收。

茄萣興達漁港是昔日全台最大的捕烏魚基地，極盛時期，捕烏船隊多達數百隊，在水下探測儀器尚未普及的年代，討海漁民為了解當年的烏魚魚況，都會向庄頭的媽祖婆、王爺公擲筊請示，茄萣四大公廟因此發展出獨特的「烏魚公籤」文化，目前僅下茄萣金鑾宮仍保有這項百年傳統。

金鑾宮主委林美香說，烏魚公籤通常是在冬至前1個月，由廟方主事者向媽祖婆祈求請示抽籤，並公布在廟埕，供當年捕烏漁民參考。

委員陳奕樑說，雖然茄萣捕烏船隊目前僅剩1組，但每年仍有300多艘舢舨膠筏出海捕烏魚，仍需要媽祖婆指點烏魚群洄游路線，因此，金鑾宮每年依例舉辦抽「烏魚公籤」祭儀。

金鑾宮總務組薛振富指出，烏魚公籤一般抽出「頭籤」和「尾籤」各1張，顯示冬至前後的烏魚魚況，今年頭籤籤詩為：「須知進退總虛言，看看發暗未必全；珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然。」尾籤籤文為：「禾稻看看結成完，此事必定兩相全；回到家中寬心坐，妻兒鼓舞樂團圓。」

薛振富說，許多船長是根據每張籤詩的歌仔戲情節註解，來推斷烏魚魚況，今年頭籤是：「郭華醉酒誤佳期」，尾籤則顯示「薛仁貴回來」，他解釋，籤文顯示，今年烏魚魚況還不錯，且集中在中北部，討海漁民要審慎打拚，才能大豐收！

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