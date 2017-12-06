彰醫貧病患者增多 愛心義賣品難募

2017-12-06 19:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕衛生福利部彰化醫院在年終歲末都會舉辦「濟助貧病愛心義賣會」，將募得的物資義賣救濟貧窮病患，今年募資布條從11月中掛在大門至今已過半多個月了，卻只有3人捐贈少量的杯子、雨傘等物，數量之少，前所未見。彰化醫院疾呼，貧病者亟待民眾幫助，希望民眾慨捐物資，並在12月18日義賣當天到場尋寶助貧。

社工阮珮宜表示，再過兩週就要舉辦「濟助貧病愛心義賣會」，可是截至目前募得的物資，只有一只小箱子，相較去年同期，已經募得一大堆絨毛布偶、與數大箱衣物等物資，往年捐贈的物品還有很多信用卡辦卡禮或商家來店禮，近年不知是否受景氣影響，捐贈物資也越來越縮水了。

社工室主任林秀卿表示，醫院設有「社會服務暨醫療救助基金」專戶接受善心人士捐款，用來救助到院醫療的貧病患者，今年1月至10月以協助3369人，救濟金額86萬，比去年同期多出237人，金額多出30萬。

林秀卿說，數字顯示，在彰化醫院就醫並接受協助的貧病患者越來越多，為了籌措更多的救助基金，今年也循往例舉辦義賣活動，而目前募物資的情況非常不理想，希望民眾趕快把家中用不到，9成新或全新的物品（衣服除外）捐到彰化醫院來義賣。洽詢電話：（04）8298686轉3404。