有線電視分組付費將上路 台聯籲嚴防惡性削價競爭

2017-12-06 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕有線電視分組付費將上路，台聯呼籲立院各黨團堅守修法意旨－嚴防削價競爭。

針對NCC即將完成審議公告，使有線電視分組付費制度在2018年上路，台聯今日呼籲立法院各黨團堅守當初修法意旨，監督NCC，嚴防業者惡性削價競爭，並力促解決系統壟斷及頻道上架不透明的問題。

台聯主席劉一德表示，2015年12月18日，「廣電三法修正案」在台聯不惜玉石俱焚，以杯葛總預算案及其他民生法案的壓力下，讓立法院完成三讀，「有線電視分組付費制度」才有機會於明年上路。劉一德說，目前業者所推出的分組付費案，低價組合頻道雖然符合至少23個的標準，但扣除必載頻道，多為冷門頻道，熱門頻道都不在其中；而最低價的188元也嫌太貴。

劉一德說，台聯目前在立院雖然沒有席次，但仍相當關心有線電視分組付費制度發展，影響消費者權益。因此呼籲立院各黨團應該堅守當初修法之良善美意，監督NCC，嚴防業者惡性削價競爭，劣幣驅逐良幣，以免實施分組付費制度之後，廣大消費者未真實受惠，反受其害。

當初參與「廣電三法修正案」協商的台聯前立委賴振昌、葉津鈴和周倪安三人更憂心忡忡，他們一致認為，有線電視市場結構性的缺陷，包括系統壟斷及頻道上架不透明問題，如果沒有一併解決，有線電視分組付費上路後，未來業者恐會將冷門頻道全包裝成基礎頻道套餐，熱門頻道則待價而沽，衍生成惡性削價競爭，最後，消費者仍是受害者。