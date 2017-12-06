澎湖國際海上花火節 明年4/19正式引爆

明年澎湖海上花火節，提前至4月19日、計20場次。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-12-06 18:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年揭開澎湖觀光序幕的「澎湖國際海上花火節」，除了是澎湖最具代表性的國際觀光活動，也成為澎湖優質的觀光品牌，對國內外遊客具有相當吸引力，明年確定4月19日升空，暫定為20場次，民眾可提前安排行程。

澎湖縣縣旅遊資源豐富，以獨特的自然景觀、多元的文化底蘊享譽中外，而璀璨煙火在夜空下綻放所產生的美麗視覺及熱情浪漫，更進一步營造國際度假島嶼氛圍，展現區隔於台灣其他縣市的旅遊內涵及品牌價值。明年花火節活動確定提前至4月19日至6月21日（每週一及週四）及5月12日（周六）假日場次辦理，共計20場次，較往年4月下旬提前。

明年主場地除了馬公市觀音亭園區外，將延續今年活動規劃，其中5場次移師至澎湖縣湖西、西嶼、白沙、望安、七美等其他5鄉辦理，期藉由花火節吸引力，將遊客帶入5鄉深度體驗，發覺當地秘境，當然也記取今年海運交通及離島水電設施不足的經驗，將進行改善，提升旅遊品質及安全，至於是否比照今年又加演9場次花火，還在評估之中。

另外澎湖縣政府為分享行銷與共創品牌價值，擴大活動效益與話題創造，即日起開放企業主題之夜認養，或提供商品贊助、經費贊助及其他相關合作模式提案，請各界踴躍共襄盛舉，共創雙贏合作。洽詢專線:06-9264400分機566。