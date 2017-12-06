國際武術+搏擊健身 300武林高手12/8台中較高下

國際武術經典賽暨亞洲搏擊健身博覽會8日起在台中舉行。（取自主辦單位臉書）

2017-12-06 19:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國際武術經典賽暨亞洲搏擊健身博覽會8日至10日將在台中麗寶樂園的福容大飯店登場，300武林高手在武術及跆拳道比賽一較高下，並結合國內外18個武術單位提供體驗教學，活動全程免費入場，推廣武術運動。

活動由台中市政府與中華武術交流協會主辦，協會副理事長李俊志指出，其中國際武術經典賽部分，邀請國內外近300位選手參加；搏擊健身博覽會則以互動體驗為主軸，打造各年齡層、不論有無接觸武術運動都能參與的盛會，盼讓武術運動更普及，也響應台中市「運動城市」願景，並為東亞青奧暖身。

台中市運動局指出，此次國際武術經典賽比賽項目包括武術散打、套路及跆拳道品勢，國內外好手將同台競技，2014仁川亞運中華隊武術總教練曾仁邦將領軍參賽；2017世大運太極拳及太極劍雙料金牌的中國好手吳夢瑤也將參加，賽事精彩可期，歡迎大家共襄盛舉。

活動8日至10日在麗寶樂園的福容大飯店登場，3日活動全程免費入場。除賽事外，也結合國內外共18個武術單位、60位專業教練，免費提供武術、健身、瘦身、防身等體驗教學，每天也推出主題活動時段，邀請專業教練表演武術文化或實用防身術。