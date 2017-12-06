魔力歷久不衰 「哈利波特」登台2017臉書熱門話題冠軍

2017-12-06 19:20

〔記者吳柏緯／台北報導〕哈利波特歷久不衰！Facebook今天公布2017熱門話題排行榜，台灣過去一年最熱門的話題，第一名為哈利波特，搖滾天團「聯合公園」、電玩「英雄聯盟」緊接在後。

每年年末，社群網站Facebook都會統計過去一年，使用者與親朋好友分享有趣的事物或關注正在世界各地發生的重要事件，透過關鍵字排出熱門話題排行榜，陪使用者一起回顧過去一年的重要時刻。

根據Facebook公布的2017台灣熱門話題排行榜，拔得頭籌的是由英國作家J·K·羅琳所創造的奇幻文學系列小說「哈利波特」（Harry Potter），第一集在台灣上市至今已超過17年，仍拿下過去一年熱門話題排行榜冠軍，顯見有關魔法的力量歷久不衰。

曾數度來台開唱的美國搖滾天團「聯合公園」（Linkin Park）則排行熱門榜第二。有網友認為，聯合公園的音樂成就有目共睹，世界各地都有眾多樂迷支持，排名第二並不意外。此外，今年7月間，主唱查斯特班寧自殺讓許多樂迷震驚與哀悼，也可能是關鍵字引起熱議的關鍵之一。

緊接在後的第3名為電玩「英雄聯盟」（League of Legends）；攝影師安德列歐經營的粉絲頁「Deep Sky」（Deep Sky Color）則排行第4，他最為台灣民眾知悉的作品是拍攝馬祖藍眼淚，並登上美國太空總署官網；第五名則是伊斯蘭曆的第一個月「穆哈蘭姆月」（Muharram）。

除了台灣以外，Facebook也公布全球版的排行，其中2017年全球排行第一的熱門話題為「國際婦女節」，討論次數是去年的兩倍；緊接在後的則是「第51屆超級盃」，世界各地的粉絲除了透過動態消息表達對喜愛隊伍的支持，在Facebook上與超級盃相關的影片有超過2.62億的觀看人次；今年10月發生的「拉斯維加斯槍擊事件」則名列第三。

Facebook分析，除了事件本身引發世界各地人們的高度關注外，Facebook建置的社群災害應變中心也有超過3300名用戶使用。