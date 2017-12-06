埤塘抽水種電應環評？ 能源局：別見黑影就開槍

2017-12-06 18:14

〔記者林菁樺／台北報導〕桃園市一處埤塘抽光水種綠電引爆爭議，環保署要能源局別置身事外，並支持魚塭、埤塘等施作太陽光電應做政策環評，能源局副局長李君禮表示，看到個案就要環評會「太直覺」，且環保署也有相關規範，要做就會去做；他強調，「不應看到黑影就開槍、會打錯」，目前只是利用休耕期間施作，埤塘仍會恢復原有功能。

李君禮解釋，埤塘主要功能是農田灌溉，但秋收後逢休耕期，春天後仍會恢復原有功能，外界看到照片很緊張，但應該要深入了解，見到黑影就開槍的話，「會打錯」！

至於埤塘進行光電工程，是否應採納政策環評？李君禮認為，看到個案，就要做政策環評，這樣的反應太直覺，中間應有實務上考慮，對問題也要多一些了解，現在來看埤塘沒有水，但下個月來看，已經恢復，況且環保署有政策環評相關規範，需要做、就會去做。李君禮指出，政策確實能檢討，但直接下定論，不是很穩健。

他也強調，政府推廣綠能的目的，就是要保護環境，如果執行過程破壞環境，會違反本意，綠電推廣「不能、不應、也不會」破壞環境。李君禮並舉例，鹽業用電也是太陽光電適合發展的地點，台灣已經十幾年沒曬鹽，荒廢過久、生態環境已經恢復，推動過程就會避開水鳥密集出現地點。

另外，近日受空汙影響，台電遭地方政府要求減少煤的使用，李君禮指出，一直減少使用，對台電而言當然會越來越艱困，希望空汙法修正過程中，考慮環境議題外，也要搭配其他（供電）需要，對社會比較健康，也才能穩健發展。