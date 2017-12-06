高雄秋冬不辦運動會 教育界：但空氣還是髒的

2017-12-06 18:04

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市議會今天（6日）決議學校不得在秋冬辦運動會，成為全台首例為空污禁運動會縣市，對此，教育界認為污染源還在，「就算不辦運動會，空氣還是髒的。」

高雄市議會今天審查教育局教育發展基金預算，由民進黨市議員張豐藤、陳信瑜提案經議長康裕成審查通過，決議要求教育局行文各校，不得於秋、冬季節舉辦戶外運動會，避免學生受PM2.5等懸浮微粒空污傷害。

高雄市教育產業工會總幹事林孟楷說，取消運動會難道空氣會變乾淨嗎？就算改變學生作息，空氣還是髒的，調到夏天也有紫外線過量等問題，重點在於改善空污，而不是改期， 期待主政者站在健康角度，審視市區空污源頭。

高雄市教育局主秘游淑惠表示，議員關心學生健康盼改到春、夏舉辦，教育局一定尊重，各校運動會通常配合校慶辦理，局方並未限制舉辦時間，原則上由各校自行調配，會建議秋冬改成室內活動或園遊會，若有特殊個案再專案輔導。

教育界指出，今年元月，各校已接獲避免於秋冬期間辦運動會通知，部分學校將時間移至3至5月，而除了減少戶外運動，左營區文府國小從2014年起，每天依據環保署空氣品質監測網AQI（Air Quality Index）指標升空污旗，提醒師生注意空氣品質。