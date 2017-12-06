台中大智路何時打通？ 林佳龍：明年是重要的時間點

2017-12-06 18:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市東區大智路打通工程因為大智慧學苑拆除爭議，至今無法動工，導致台中火車站前後站無法貫通。市議員鄭功進、楊典忠、賴佳微今天在總質詢時指出，市府原本承諾今年拆除大智慧學苑大樓，但強制徵收方案在11月底被內政部退回要求補正，市府明年也未編列預算，大智路究竟何時可通？市長林佳龍表示，鐵路高架化明年全線通車，是最重要的時間點，對於時程，「我自己有目標」。

鄭功進說，建設局長黃玉霖承諾今年會拆除大智慧學苑，但現在還沒有動靜，強制徵收方案在11月24日被內政部退回要求補正，市府明年也沒有編列徵收預算，拆除時程一拖再拖，地價又一直上漲，他擔心明年也無法拆除。

黃玉霖回應說，部分地主同意協議價購，部分地主不同意，必須辦理徵收，徵收計畫將盡速完成補正程序，並督促中央辦理進度，市府也公開邀請3家專業估價師估價，後續包括協議價購、徵收，都會以估價結果選擇最優方案與地主協商。另外，市府連續3年都編列預算，也辦理保留，所以明年不必再編預算。

市長談時程 「我自己有目標」

林佳龍則強調，打通大智路是市府的政策目標，因為有些地主陳情抗議，市府必須審慎進行所有行政程序，現在行政程序已到最後階段，剩下內政部這一關，市府會積極推動；鐵路高架化明年全線通車，是最重要的時間點，對於時程，「我自己有目標」。

鄭功進要求林佳龍明確說出時程目標，但林佳龍回答，「如果我押哪一天，抗爭就是那一天」。

議員促市府 打造台中東門町

鄭功進、賴佳微、楊典忠接著說，台北市西門町每年吸引3500萬人潮，創造高達1000億元商機，大智路與復興路的後火車站商圈地理位置與西門町相似，聚集許多美食，包括台中肉圓、大三元炸蝦飯、大智路爌肉飯等等，未來打通大智路後，市府應協助規劃街廓造景，打造台中「東門町」。