珍藏逾2千斤30年老茶不賣 長安茶農為孝親暫停做茶

2017-12-06 18:08

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉早年盛產「長安茶」，20多年前滿山茶園因高爾夫球場收購而大量消失，但三代製茶的68歲盧朝烘，仍堅持守住熱愛的製茶事業，更難得珍藏2000多斤逾30年的老茶，並每年保存當地茶；唯獨近兩年，因為親力親為照顧102歲的母親，他暫停做茶和社區活動，孝行在地方傳為美談。

盧朝烘表示，湖口鄉長安、湖南、湖鏡、羊喜等地區早年遍佈茶園；全盛時期，光是長安就有70多家茶廠，主要製作烏龍茶和包種茶。由於茶葉大多透過盤商批發到坪林，名聲不若坪林茶響亮，加上民國70年間茶園被大量收購開闢球場，又比不上高山茶，長安茶逐漸沒落。

盧朝烘的祖父因製茶有成、富甲一方，曾擁有30多甲茶園，在耳濡目染下，他從小就跟著做茶，過去是湖口鄉製茶比賽的常勝軍。

但不只是做茶，善長分類與收藏的盧朝烘，涉獵廣泛，整面牆的書櫃，陳列各種領域的書籍。為了深入研究，他蒐集、剪貼一本本茶書、盧氏祖譜、湖口和台灣文史等；許多村民對人事物有疑問，都會來找他解答，宛如一本活的百科全書。

不忍見長安茶消失，盧朝烘不僅持續製茶逾半世紀，更自70年初開始保存茶葉，分門別類，裝盛在特製的陶甕密封防潮。盧朝烘說，迄今收藏約2000多斤的老茶。許多欲高價收購行家來探詢，他都捨不得出售，卻慷慨送給有緣人。

他說：「老茶的味道會一直轉換，但賣掉1斤，就少1斤」。

盧朝烘在繁忙茶季之餘，也用傳統工法製作柚子茶，並參與宗族和社區活動，熱心地方事務。

不過，近兩年因母親的身體日漸衰弱，日常生活全得仰賴他人，身為么子的盧朝烘，毅然割捨茶事業，全天候守在媽媽身邊，悉心準備三餐、餵食，協助起床、翻身、如廁，陪伴媽媽說話，凡事親力親為，讓到訪的親友稱許不已。