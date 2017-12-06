民團籲礦業修法設溯及既往 規範亞泥須部落同意

地球公民基金會質疑新礦業法無涉及溯及既往條款，亞泥案恐無法真正踐行原住民族基本法第21條規定。圖為環保團體和反亞泥還我土地自救會成員日前在亞泥專用道路前「封路抗議」。（資料照，記者王峻祺攝）

2017-12-06 17:38

［記者王峻祺／花蓮報導］公民團體抗議亞泥展限案延燒，行政院明天將向立法院提出「礦業法修正草案」，根據政院版的「礦業法修正草案」，亞泥新城山礦區將補辦環評，但地球公民基金會質疑新礦業法無涉及溯及既往條款，亞泥案恐無法真正踐行原住民族基本法第21條規定。

地球公民基金會花東辦公室專員黃靖庭指出，根據目前政院版的「礦業法修正草案」，肯定亞泥新城山礦區必須補辦環評，但針對原基法21條納入礦業法中的部分，因無涉及溯及既往條款，已通過展限的亞泥案，恐仍無法真正踐行原基法21條。

她強調，亞泥目前除迫切需要盡快補辦環評，也期望在「礦業法修正草案」中，能夠建立溯及既往的條件，規定亞泥在限期內取得部落同意，若未補做完成，可由礦務局撤銷其礦權或廢止其礦業用地，因新城山礦區下的居住安全需要被保障，族人捍衛家園的決心不變，要求政府落實礦業改革的承諾。

玻士岸部落主席田欽賢指出，建議政府在修法過程中，一定要納入並真正落實原基法21條規定，獲原住民族的諮商同意後才能開採，目前富世部落仍有少數民眾抗爭亞泥開採，將協調傾向與亞泥平心靜氣溝通，尋求雙贏局面，維護部落族人原有的工作權及回饋需求。