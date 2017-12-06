濁水溪「風飛沙」 蘇治芬：台灣十大生活災害

濁水溪揚塵已造成南岸沿線居民生活不便。（記者黃淑莉攝）

2017-12-06 17:27

［記者黃淑莉／雲林報導］東北季風增強，濁水溪揚塵前天測得數據高達每立方米達1600多微克，立法院經濟委員會召委蘇治芬今天邀集立委張麗善、環保署、經濟部、農委會及雲林縣府等單位，到麥寮西濱大橋等地考察，蘇治芬表示，濁水溪的「風飛沙」已可列入台灣十大生活災害之一。

蘇治芬表示，揚塵對身體危害很大，前天濁水溪揚塵情況超過人類可以忍受標準值50倍，可見濁水溪揚塵已相當嚴重，甚至可列入台灣十大生活災害之一。

蘇治芬指出，濁水溪揚塵問題行政院長賴清德已知道，召開跨部會會議並交辦給各單位，希望各單位能徹底執行，另請水利署河川局能加快腳步，另外請農委會林務局在濁水溪兩岸加強造林，找回日治時期的防風林，才是根本解決辦法。

立委張麗善說，濁水溪南岸民眾長年來忍受「吃飯拌沙」，為解決濁水溪揚塵問題不分藍綠，治標、治本工作要同時進行，近期工作中水覆蓋部分，無法引起大量水覆蓋裸露地，建議可以人工加工方式用噴霧式來降低揚塵。

今天相關單位達成共識，由農委會收集稻草提供瓜農在揚塵好發前進場覆蓋，林務局加強平地造林，恢復河川區域外的防風林。