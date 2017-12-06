二林下雪了！浪漫白色花海 宛如《鬼怪》場景

育德國小6年級生到蕎麥花田演奏薩克斯風，在畢業前留下美麗倩影。（記者陳冠備攝）

2017-12-06 17:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕韓劇《鬼怪》裡，主角孔劉穿越時空，來到一片白色花海，場景充滿浪漫，想徜徉這個夢幻的美景不用遠赴韓國，彰化縣二林鎮儒林路上就有！

二林鎮儒林路兩旁的蕎麥田日前進入開花期，宛如覆蓋了皚皚白雪，成為二林農村冬季限定奇景，吸引不少人駐足拍照，育德國小六年級學生今天更帶著薩克斯風到場演奏，為畢業前留下最美回憶。

二林是蕎麥盛產區，種植面積約90公頃，每年12月是蕎麥開花期，小巧的白花瓣湧現整片花田，白色花海隨風搖曳，常讓路過民眾誤以為下雪了！由於「雪景」只有一個月，每年這時，二林蕎麥花田就成為拍婚紗與拍照打卡的好地方。

育德國小輔導主任徐麗鈴說，每年12月，育德國小也會帶領六年級學生到蕎麥花海拍畢業照，今年剛好有5名應屆畢業生是校內薩克斯風團成員，因此，決定帶著薩克斯風到花田演奏，來一場田園音樂饗宴，也為畢業前留下一場難得的表演體驗。

育德國小六年級生邱帝雅說，第一次來蕎麥花田演奏薩克斯風，一望無際的白色花海覺得很浪漫，演奏《心花開》、《卡打車》曲目時也特別有感；當地居民林先生說，今年氣候溫暖，花況比去年還茂盛，現在來拍最漂亮！

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白色蕎麥花田如雪景般浪漫，育德國小學童盡情演奏薩克斯風。（記者陳冠備攝）

育德國小學生每年都會到蕎麥花田拍攝畢業照。（記者陳冠備攝）

二林儒林路上蕎麥花盛開，花田猶如覆蓋一層白雪。（記者陳冠備攝）

二林蕎麥田進入開花期，白色花海如韓劇《鬼怪》場景，吸引不少民眾拍照。（記者陳冠備攝）