香米酒＋飛天豬 霧峰「肉桂燒酎香腸」美味上市

霧峰區農會新推出的「肉桂燒酎香腸」，煎過後散發出濃濃的香味。（記者陳建志攝）

2017-12-06 17:14

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區農會以香米釀造的「初霧」酒品，在國際酒品評鑑中獲獎連連，已在台灣酒品市場打下知名度，為了開拓更多元市場，與大安區農會合作，歷經1年不斷調整口味，以其所飼養的飛天豬後腿肉3分肥、7分瘦，加上適合比例的肉桂、燒酎酒，製作出美味可口的「肉桂燒酎香腸」，今天正式介紹給大家，成為跨農會合作的成功例子。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，農會酒莊今年邁入第10年，之前已經開發過酒粕香腸，因久聞大安農會的飛天豬品質優良，特別挑選在德國、比利時等國的烈酒評鑑中拿下金牌、銀牌獎的「燒酎」香米酒搭配飛天豬，並加入肉桂凸顯不同的風味，製作出「肉桂燒酎香腸」。

黃景建表示，這款新口味的香腸，前後花了1年的時間，歷經約10次的口味調整，終於調製出最完美的風味，希望透過不同農會的合作模式，讓農會更有能量幫助農民，為了回饋長期支持農會的民眾，從今天起到12月25日並推出買2送1優惠，歡迎大家選購，支持在地農產。

大安農會總幹事蔡建宗表示，農會所生產的飛天豬香腸，已經連續3年獲選為「台灣農漁會百大精品」，品質獲大家肯定，此次很高興和霧峰農會合作，強調此款香腸挑選飛天豬後腿肉，並以3分肥、7分瘦，加上肉桂、燒酎酒，製作出美味可口的「肉桂燒酎香腸」。

蔡建宗並說，大安農會生產的香腸有不添加防腐劑、澱粉、色素，且不使用人工腸衣的四「不」原則，生產過程也全程低溫控制，請民眾安心食用。

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