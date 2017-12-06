上下樓梯也要練... 南大親善大使為校慶準備

國立台南大學親善大使團正妹。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-06 17:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南大學親善大使團於今天舉辦「為您加加油！」partⅡ團訓活動，檢驗親善大使團團員們基本儀態及妝髮完整度，同時展現新進團員的訓練成果，提升親善大使團的專業形象，為即將到來的校慶活動作「最美麗」的準備。

台南大學表示，這次考核項目，除了妝容、髮型、走姿、站姿及蹲姿等外在儀容外，也包含頒獎、接待等各種情境的接待能力，希望每個儀態到位的親善大使團團員，不僅能為南大校園帶來美麗與活力，也能給來賓創造親切有禮的第一印象。

考核活動首先驗收走姿、站姿、蹲姿及上下樓梯的訓練成果，這些看似簡單的動作，卻也是團員最容易忽略的，考驗每位團員穩紮穩打基本功，讓每個笑容、鞠躬、問候，都能完美周到。

此外，頒獎及接待也重點，為了使團員面對不同情況能即時反應，團隊幹部發揮創意實施情境題抽考，事先演練各種可能的狀況，提升對緊急事件的應變能力。

南大親善大使團長英語學系4年級鄭怡柔同學表示，雖然訓練過程繁瑣辛苦，但親善大使團團員們都抱持著為校服務的團隊精神，積極練習，希望發揮南大人的熱情與活力。

國立台南大學親善大使團團訓，檢核過關不馬虎。（記者洪瑞琴攝）