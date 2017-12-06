警訊！ 寶二水庫蓄水跌破5成 外地支援每天高達13萬噸

擔任大新竹地區民生、工業用水供水主力的寶二水庫，蓄水量跌破5成。（記者蔡孟尚攝）

2017-12-06 17:05

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕擔任大新竹地區的民生、工業用水供水主力的寶二水庫，蓄水量今天跌破5成；自來水公司第3區管理處表示，已請桃園把原本支援新竹的水量從每天6萬噸調高到7萬噸，這是有史以來的最高紀錄，希望管線能夠負荷，維持順利供水。

自來水公司強調，除了桃園「北水南調」支援新竹的額度提高到7萬噸外，苗栗「南水北調」支援新竹的水量也從每天5萬噸調高到6萬噸，等於目前新竹地區每天總共有13萬噸的用水是由外地支援，調度相當辛苦，請用戶們共體時艱節約用水。

根據經濟部水利署的統計，有效容量3147.18萬立方公尺的寶二水庫，今天的有效蓄水量剩1551.32萬立方公尺，蓄水量跌破5成，只剩49.2％，過去水量豐盈滿溢的綠波蕩漾景觀已不復見，取而代之的因水位下降露出的大片卵石堤岸。

經濟部水利署在4日的旱災應變小組工作會議後表示，目前新竹地區水情燈號維持「水情稍緊」的綠燈，工業用水部分已要求新竹科學園區管理局針對園區廠商要求自主節水5％，跨區調度部分將加強「北水南調」，由桃園支援新竹地區水量短期由現況每日6萬噸提升至7萬噸。