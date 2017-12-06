古蹟曉江亭旁洗衫坑 搭新屋頂改頭換面

2017-12-06 16:50

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮縣定古蹟曉江亭旁東寧橋下的洗衫坑，屋頂嚴重破損，地方提報台3線環境改造計畫獲文化局補助15萬元，今天開始拆除重搭，幫這個跟曉江亭一樣老的人文生活據點改頭換面。

竹東鎮中山里長陳日翔說，曉江亭旁邊就是東寧橋，橋下的洗衫坑過去是當地婦女聚集洗衣、洗菜、洗碗盤的聊天交流場所，後來雖然大部分家戶都有洗衣機了，但還是有不少老一輩的婦女習慣把衣服帶來洗，過去為她們擋雨遮陽搭的鐵皮屋頂已經破爛，甚至得拉起帆布遮擋，不僅難看且有安全顧慮，所以提案向文化局爭取經費重搭，也順便為古蹟周邊環境做些綠美化改善。

新竹縣政府文化局長張宜真說，由地方人士捐建在西元1926年落成的曉江亭，是客家人提供過往路人停留休息之茶亭及輕便車站，是當時庶民公益性建築，建築形式有西洋風格也結合本土工藝，見證竹東發展的歷史，在今年5月間公告指定為縣定古蹟，但外觀稍有殘破，後續將爭取經費修復。

由竹東好生活團隊提案的曉江亭洗衫坑改善計畫，預計把洗衫坑上原本殘破的鐵皮屋頂換成琉璃鋼瓦材質、樓梯扶手及支架用木材包覆、牆面補強粉刷，把遮住洗衫坑的布告欄遷移，清除空地雜草後綠美化成小花園，洗衫坑和曉江亭中間的伯公廟用紅漆重新粉刷，遷移曉江亭與伯公廟中間的電線杆，最後還將舉辦完工音樂會和文化導覽。

地方民眾看到洗衫坑重搭屋頂，對這個古早人文生活據點的新面貌相當期待；他們說，曉江亭是竹東鎮上唯一保留下來的輕便車候車站，見證122號縣道在日治時期的交通發展，未來整修恢復完整原貌和伯公廟、洗衫坑合為一體，將成為當地頗具深度觀光價值的文化景點。