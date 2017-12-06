金車問卷調查 近35％青少年因學校規定而服務學習

2017-12-06 16:50

〔記者林曉雲／台北報導〕金車文教基金會今天下午公布一份問卷調查，近35％青少年因學校規定而服務學習，其中以大學生佔多數（54.5％），另仍有26.1％青少年希望能幫助升學加分，但已比往年（103年36.9％）降低不少，顯示心態有正向轉變，此外亦有青少年是為追求自己興趣（25.9％）及人生經歷（25.2％）而服務學習。

8成以上大學服務學習為必修課程，僅3分之1青少年在服務學習時有收到完整的資訊與知識。金車文教基金會總幹事曾清芸表示，服務學習對參加者意願原就有強制且被動必須參與服務的精神與內涵，期望藉由服務學習歷程，促進服務者學習與發展。然而多年推動下來，青少年顯示出服務意願愈趨保守與觀望，僅2成（21.2％）青少年支持學校應該規定每位學生都要服務學習，持保留態度者高達67.8％。

問卷顯示，喜歡服務學習者（42.7％）占比仍高於不喜歡者（7.3％），而青少年最愛的服務內容仍以休閒旅遊（42.％）、健康運動（26％）與生態保育（22.5％）佔多數，幼兒童（38.1％）、一般民眾（25.5％）及國際海外（23.7％）為最期待服務的對象。

青少年從事服務學習，正向收獲來自生活充實（41.4％）、快樂喜悅（41％）、成就滿足（35％）及社會經驗（31.3％）、自我肯定（17.6％），但專業知識僅有9.9％。負面困擾則有休閒時間變少（43.1％）及消耗體力（30.4％）、與想像有落差（25.3％）、認清社會複雜（22％）等，也有30％青少年不覺得服務學習有負面困擾。

台灣戲曲學院民俗技藝學系高中三年級學生倪瀅瀅表示，從國三開始接觸志工服務，一開始是赴柬埔寨擔任國際志工而深受感動，因此發起環島義演活動，找3位同學用自身專長「特技」至全台共31所安養機構進行義演及陪伴長者，隔年繼續投身銀髮議題，並擴展範圍往離島邁進，以徒步方式環金門、馬祖、蘭嶼及綠島的安養院義演，並用影像紀錄其潛在問題、辦理展覽，活動受到不少響應。

聖約翰科技大學學生陳嵥茗表示，小學高年級加入了童軍團，懂的團體生活和共同創造，大學加入金車貓頭鷹志工的行列，到宜蘭岳明國小擔任暑期營隊的小隊輔，了解原來他也是能帶給夥伴正能量、快樂的人。