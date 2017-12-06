南市160位國中、小清寒優秀學生 獲良友會表揚

2017-12-06 16:43

〔記者王俊忠／台南報導〕曾順良之友會「愛在東區」表揚清寒品學兼優學生，今年台南市東區13所國中、小160位清寒優秀學生獲選。就讀德高國小二年級的小宇依靠行動不便的單親爸爸薄薪扶養家中3子女，他在逆境力爭上游，學業成績在班上名列前茅，受到師長讚賞。

市議員曾順良成立的良友會愛在東區系列─優秀清寒學生助學表揚活動已邁入第12年，今年東區4所國中、9所小學共有160位學生獲得表揚。良友會與學校表示，獲選學生都是家境清寒列冊低收入、中低收入或未列冊但有實際困難，品德與學業成績均優者。

良友會與曾順良兒子曾信凱成立的青年團號召歷任良友會長、幹部、地方里長籌辦表揚餐會，今午請所有獲獎學生與學校校長用餐，主辦單位頒發學生獎狀、紀念品；贊助的好帝一食品公司分別送每位學生1000元獎助學金。

就讀德高國小二年級的小宇說，父親多年前已與母親離婚，患小兒麻痺、行動不便的單親爸爸靠著公家單位的身障雇員薄薪扶養他與念國一的姐姐、高一的哥哥。小宇的學校校長陳茂盛表示，小宇雖然家境清寒，但他很懂事、樂觀上進，成績在班上總是名列前茅，師長都不必操心。

曾順良與曾信凱表示，良友會成立10多年來每年以實際行動獻出關懷與愛心，讓這群孩子感受到社會的溫暖、看見未來的希望，鼓勵在逆境中勇敢向上爭取好成績的學子們，也希望藉此表揚喚起社會大眾對台灣教育資源分配與弱勢孩童受教權的重視，不致因外在因素影響到課業學習。