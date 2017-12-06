會呼吸的建築啟用！ 壽山公園行政中心用500噸咾咕石打造

壽山國家自然公園行政中心今天啟用。（記者張忠義攝）

2017-12-06 16:43

〔記者張忠義／高雄報導〕壽山國家自然公園行政中心今天啟用，也終於有了完善的遊客解說中心了，就地取材約500噸咾咕石打造的建築外牆，不僅環保也將壽山的地質和地貌做最佳的融合與呈現，很有特色。

咾咕石打造的建築外牆，不僅環保也將壽山的地質和地貌做最佳的融合與呈現，很有特色。（記者張忠義攝）

壽山國家自然公園已設立6年，一直以來都借用壽山動物園的房舍，經過多次爭取，軍備局將閒置的壽崗營區給壽山國家自然公園做建築活化和改造，成為行政服務園區，同時規劃大面積的遊客中心，做為遊客解說和欣賞影片的專用空間。

咾咕石是地層開挖出土，透過建築師的設計做為整棟建築的牆面，讓這棟建築更透氣、能呼吸。（記者張忠義攝）

壽山國家自然公園行政中心今天啟用，遊客中心預計於明年初啟用，同時介紹即將對外開放遊客中心的佈設。

壽山國家自然公園行政中心的建築外牆，約500噸咾咕石打造。（記者張忠義攝）

這座位於忠烈祠旁壽山山麓的新建築，牆面採用約500噸的咾咕石，壽山國家自然公園籌備處主任許亞儒表示，咾咕石是地層開挖出土，由於石材是國家資源且有再利用的價值，透過建築師的設計做為整棟建築的牆面，讓這棟建築更透氣、能呼吸。

壽山國家自然公園籌備處主任許亞儒。（記者張忠義攝）

咾咕石是壽山的主要地質，是珊瑚礁岩體的一種，表面粗糙，許亞儒說，大塊的咾咕石打碎後拼鋪做建築牆面，讓建築與壽山的地質一起呼吸、脈動相連。

小朋友猴子造型的裝扮，為典禮活動揭開序幕。（記者張忠義攝）

壽山國家自然公園轄管包括壽山、半屏山、旗山、龜山，面積約1122公頃。近來高雄市議會建議擴大轄管範圍，許亞儒表示，願意著手評估，是否擴及漯底山、大崗山，方案能否施行，將送內政部研議。