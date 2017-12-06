竹縣仁慈失智共照中心 輔導設3服務據點

天主教湖口仁慈醫院，今天提前舉辦耶誕點燈祈福活動，由主教李克勉主持，會中並宣導失智症。（記者廖雪茹攝）

2017-12-06 16:39

［記者廖雪茹／新竹報導］年近80歲的秀菊（化名）因罹患中度失智症，經常出現錯亂行為，徒增生活困擾，讓家人憂心不已；不過，歷經湖口仁慈醫院專業團隊兩年多的輔導之後，不再出現惱人的精神症狀，還會主動走訪失智症社區服務據點。

今年承辦新竹縣失智共同照護中心的天主教仁慈醫院，今天提前舉辦耶誕點燈祈福活動，由主教李克勉主持，會中並宣導失智症，也邀請失智患者和家屬一起搓湯圓，迎接冬至到來。

仁慈醫院表示，歷經一年的努力，目前除在新豐和湖口地區推廣失智症友善社區，並與50個失智症友善商家簽約合作，也在新豐鄉的新竹縣長青樹社會服務協會和竹東鎮的台北榮民總醫院新竹分院、台大竹東分院，輔導設置3個失智症服務據點，希望未來4年能將據點發展到13鄉鎮市。

社工張淨雅表示，友善店家都接受失智症相關培訓，認識失智症，願意提供無障礙空間暫時安置失智症患者，並協助通報相關單位，連結資源服務。

仁慈醫院在101年即設立新竹縣唯一的失智症中心，今年承辦新竹縣失智共同照護中心，協助失智症家庭整合性服務，並連結各項社區服務，希望透過早期發現失智患者，早期介入服務，提升在社區中失智照護服務的確診成效。