不符勸募規定 胡氏基金會公布退款細節

基隆胡氏社會福利基金會辦活動卻不符勸募相關規定，緊急喊卡，董事長賴正庸（左）公布退款相關細節。（記者林欣漢攝）

2017-12-06 16:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆胡氏社會福利基金會發起「兩千盞燈點燃希望活動」，向社會大眾募集善款捐助1千多名弱勢孩童，活動舉辦2星期卻發現不符勸募相關規定，胡氏基金會今天宣布活動喊卡，並公布退款相關細節。

胡氏基金會11月24日起發動歲末送暖活動，希望善心人士發起認捐弱勢孩童的耶誕禮物，截至12月2日募得21萬4608元，卻發現過程不符合勸募相關規定，緊急喊卡。

胡氏基金會董事長賴正庸表示，活動申請文件資料不完備，依法需將捐款一一退還，這幾天統計發現，有逾1/4捐款人來自全台各地，且有9成民眾沒有留下任何聯絡方式，籲請善心人士前來辦理退款，他強調，弱勢小朋友的耶誕禮物，會負責到底，一份也不會少。

胡氏基金會勸募退款方式︰

親自辦理︰

1.現場退款︰自12月7日起至12月17日止，每天下午6點至8點，主辦單位於循環站許願樹旁攤位退款。

2.自12月7日起至107年1月6日止，每日上午10時至下午4時，至東岸停車場胡氏基金會辦公室辦理，辦理前請先與02-24263661連絡確認。

3.退款時請攜帶原始收據（紅色）及身分證明以供查驗，現場簽收領據後退還現金。

4.若收據遺失請攜帶身分證件，現場簽寫切結書及領據後退還現金。

郵寄辦理︰

1.請將原始收據（紅色）、身分證正反面影本、金融機構存摺封面影本（需有帳號資料），掛號郵寄至基隆市仁愛區仁二路236號「基隆市私立胡氏社會福利慈善事業基金會」收，以匯款方式退款。

2.若收據遺失請至FB粉絲團【2000盞燈點燃希望】下載切結書，列印簽名後與收據、身分證影本及存摺影本一同掛號寄到胡氏基金會。

若民眾無法於一個月內親自或以郵寄方式前來辦理退款時，胡氏社會福利基金會將將所有剩餘款項及收據轉交基隆市政府社會救助科，請民眾轉洽基隆市政府辦理退款。