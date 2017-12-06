靠廚藝找回自我 叛逆小子負傷奪刀工金牌

弘光科大餐旅系林承孝（右）、王建智（左）參加六協盃比賽，王建智克服手指受傷奪金，令人感佩。（記者張軒哲攝）

2017-12-06 16:27

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大餐旅系學生王建智國中曾迷失，打架、頂撞老師，被記滿三大過險被退學，但他「靠著廚藝找回自己」。在參賽前切傷左手食指縫了10針，手包紗布參加六協盃亞洲青年廚師刀工藝術暨廚藝大賽，與同學林承孝勇奪中式刀工暨料理雙人賽金牌。他負傷還能運刀切菜，毅力獲得肯定。

弘光科大餐旅系16位學生參加2017六協盃亞洲青年廚師刀工藝術暨廚藝大賽，獲1金2銀6銅，其中大三學生林承孝、王建智獲得「best to best刀王之王」最高殊榮，他們參加中式刀工暨料理雙人賽獲得金牌，以湯泡魚生上海菜飯、糖醋雞丁廣炒雞絲麵兩道佳餚，在比賽時間55分鐘內表現出精湛刀工及料理功夫獲得評審青睞，取得進階挑戰「刀王之王」比賽資格，與各組第一名同場較勁，比賽題目評審當場公布，考驗真功夫，兩人奪下「刀王之王」最高殊榮。

王建智坦言，自己不愛讀書，國中上課頂撞老師、打群架，記滿了三大過差點被退學，驚覺父母漸老、身體變差，不能再讓他們傷心，接觸技職教育學做菜，家人一度反對。王建智說，無法在教室久坐上課，卻可以在廚房連站12個小時烹飪。

王建智參加六協盃的前一個禮拜，才在上海的一場比賽切傷左手食指，傷口縫了10針，手指包著紗布，影響切菜，一度想要放棄六協盃，他點燃心中不服輸的鬥志，每天下課後練習到凌晨12點。不斷更換手套保持傷口清潔，再把手套拉緊穩定傷口來運刀切菜，儘管操作上會帶來困擾，但仍堅持完成。

王建智用行動證明自己有付出，父母還專程到比賽現場鼓勵，見證當年叛逆小子蛻變，在廚藝闖一片天。