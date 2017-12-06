數位智能親子館啟用 林智堅：把關室內空氣品質

全台首座「數位智能親子館」啟動，市府希望智慧監測系統為空氣品質把關。（記者蔡彰盛攝）

2017-12-06 16:03

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今天在托育資源中心暨親子館啟用首座數位智能親子館，透過物聯網概念，同步整合「智慧儀表」、「雲端管理」等高科技產品，把關親子館室內空氣品質，達到「全時監測」及「即時改善」之雙重效果，讓進出親子館的大小朋友都能呼吸新鮮空氣。

副市長沈慧虹表示，市府為示範改善室內空氣品質，打造首座以「類智慧」為科技概念親子館，於館內設置智慧空氣偵測儀、智能插座、智能開窗機等先進科技設備，當偵測到室內二氧化碳濃度達警戒值，除提供異常預警給管理人員，更同時啟動相關設備降低濃度，透過精準監控、智能設備，改善整體室內空氣品質。

市長林智堅表示，新竹市14歲以下人口佔全市18%，更是出生率在全國名列前茅的兒童城市，日前於轄內公立幼兒園共裝設97台空氣清淨機，約3千學童受惠，市府現也將小朋友最喜愛的親子館，打造為首座數位智能托育資源中心，即時提供優質新鮮空氣。

林智堅說，他啟動「新竹好空氣運動」，推動空氣品質三支箭「校園空氣盒子」、「新制空品旗幟」及「專業醫師健康防護宣導」，讓民眾即時掌握空氣品質與指標資訊，讓大家出外都能呼吸「好空氣」。

「優良空氣品質是進步城市象徵」林智堅指出，除了日前邀請轄內8家運輸業者簽署「使用低汙染柴油大車」協議，共組「環保大車隊」，降低柴油車廢氣排放量以外，市府打造4公里新竹之森，設置「千甲段空氣品質淨化區」種植超過3千棵樹木，並啟動Open Green掀綠計畫，預計增加7900坪休憩綠地，讓市民享受優質空氣與環境品質。

環保局長江盛任呼籲，室內空氣污染物確實會影響人體健康，也漸受民眾關注，環保局除要求列管場所符合法規外，也特別關心兒童相關活動場合，希望透過本次示範活動，促使更多場所加強室內空氣品質自主管理。若需協助輔導改善，歡迎聯繫環保局專業人員，共同維護新竹市民的健康。