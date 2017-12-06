途經地質破碎帶 湧水、抽坍成蘇花改長隧道最大難題

蘇花改工程谷風隧道，今年10月碰到動工以來最大抽坍意外，逾萬立方公尺土石湧入隧道。（圖由蘇花改工程處提供）

2017-12-06 15:47

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花公路改善工程南澳至和平段的谷風隧道，今年10月出現動工以來最大規模抽坍意外，逾萬噸土石當場掩埋一部挖土機及鑽堡，預估需8個月才能清運完畢。蘇花改工程處也強調，抽坍意外並不影響108年底通車時程，蘇花改仍能如期通車。

蘇花改工程於101年1月正式動工，全長38.8公里，沿線共有8座隧道，總長度達24.5公里；由於工程沿線須穿越許多地質破碎帶，時常出現的地下湧水及土石抽坍意外，也成了蘇花改工程中最大的挑戰。

以即將通車的東澳隧道來說，從101年12月開工以來，就經歷過200餘次大小規模抽坍。蘇花改工程處處長邵厚潔直言，小範圍抽坍數日內就可清運完畢，大範圍者，得耗時4個月才能完成清運。由於東澳隧道地質破碎，全長3.4公里的隧道，堪稱蘇花改全線最艱鉅的工程之一。

邵厚潔說，各個隧道興建前，都會有詳細的地質調查報告，這次谷風隧道會發生抽坍，應是有幾處未被發現的岩層及地下水脈，加上10月東澳累積雨量達940MM，才釀成這起意外。

「早點面對難題也是好事」，邵厚潔指出，谷風隧道現僅完成上半圓斷面工程，幸好是在表層襯砌施工前，就碰到問題，現在就是加固補強隧道結構；至於將通車的東澳隧道，每次抽坍發生後都會補強結構，且隧道沿線都設有監測儀器，安全無虞。

他解釋，現已邀集專家學者組成「抽坍專案處理小組」，預計12月中就可提出地質補充調查報告，重新評估隧道上方地質情形，再研議未來補強計畫。

邵厚潔強調，谷風隧道雖碰上抽坍，但隧道其他工程仍會持續進行，未來該隧道會採機電、土建雙軌並行趕工，蘇花改全線108年底通車目標不變。

當場掩埋一部挖土機及鑽堡。（蘇花改工程處提供）