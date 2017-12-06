宣稱通通吃到飽 亞太電信涉廣告不實遭罰60萬

亞太電信日前廣告宣稱「月付$999打電話+上網市話‧行動‧網內/外都適用全部吃到飽？！」等語，公平會認為涉廣告不實，處60萬元罰鍰。（資料照，記者吳佩樺攝）

2017-12-06 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕電信業者為了搶攻市場，時常推出促銷方案，亞太電信日前祭出全國壹大網資費促銷方案廣告，宣稱「月付$999打電話+上網市話‧行動‧網內/外都適用全部吃到飽？！」等語，公平交易委員會認為涉廣告不實，處60萬元罰鍰。

綜合媒體報導，公平會指出，亞太電信公司辦理壹大網資費促銷方案，在各大媒體平台以及台灣大車隊車內刊播影音廣告，以口白宣稱「打電話加上網全部吃到飽」等語，畫面同步播放「月付$999打電話+上網市話‧行動‧網內/外都適用全部吃到飽？！」，令消費者認為打電話不分市話、行動、網外、網內及上網均無任何限制而完全吃到飽，但在廣告畫面下方，僅以極小字體揭示限制條件。

公平會認為，此方案的通話對象數量及通話分鐘數等均有限制，但不過其限制呈現並不顯著，認為優惠宣稱與使用限制提醒比例不相當，恐導致一般大眾無法得知限制內容，涉及影響交易決定服務內容為虛偽不實及引人錯誤的表示，依違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，處新台幣60萬元罰鍰。

不過據亞太電信公司表示，促銷方案提供上網無限制的傳輸量，不過通話部分為了避免商業濫用，就市話及行動（網內及網外）採300個不同電話號碼的限制，以及網外與市話每月總量1900分鐘數的限制。