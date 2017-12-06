16日走讀九曲堂瓦窯文化 高市免費報名

堆疊迷你磚窯體DIY活動。（記者葛祐豪攝）

2017-12-06 15:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕融合鐵道、高屏溪水文化歷史的大樹九曲堂，是瓦窯產業文化發源地之一，高市都發局與大樹瓦窯文化協會合作舉辦「築大樹．瓦窯趣」導覽活動，策劃一場冬季輕旅行，邀請民眾在12月16日（六）走讀九曲堂瓦窯文化，活動完全免費。

高雄市都發局長李怡德表示，散佈在九曲堂周邊地區的高屏溪舊鐵橋天空步道、九曲堂鐵道綠園、泰芳商會鳳梨罐詰工場等場域，從2014年起市府持續投入再造活化，已營造出多處具備地方特色的景觀亮點。

高市府持續與在地社團合作，舉辦各種體驗及走讀活動，吸引更多旅客造訪，感受九曲堂獨特產業文化。

都發局表示，緊臨高屏溪流域的九曲堂，充足水源孕育黏性細緻的土質，從清代以來興起的磚窯產業，至今轉型為地方特色產業，除了蛇窯遺跡，富有百年歷史的三和瓦窯，也開發出一系列以磚窯材料製作的文創商品。

都發局規劃的「築大樹．瓦窯趣」導覽活動，將由大樹瓦窯文化協會帶領民眾，參觀蛇窯遺跡，透過實際走入龜窯內部，讓民眾體驗早期窯業的甘苦，並經由國寶級陶藝家林昭地大師作品的賞析，領略陶藝之美，民眾還可動手堆疊迷你磚，透過窯體DIY活動，享受創作樂趣。

活動全程免費且名額有限，歡迎於12月8日（五）上午10時起線上報名，相關問題可洽都發局（電話：07-3368333#2643）。