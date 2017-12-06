監所教化多年仍無悔過 他砍殺酒友36刀二審仍判死刑

2017-12-06 15:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣社頭鄉男子陳世峰，2015年11月，持刀砍殺「麻吉」酒友蕭國良36刀致死，還在彰化地院一審時，撰寫刑事告發狀，誣告蕭男家屬貪圖保險金而殺害蕭男，彰化地院認為他犯後態度惡劣，毫無悔過之心而判處死刑，上訴台中高分院後，二審法官也認為他無悔意，參酌陳男以前曾因竊盜與妨害自由罪服刑，多次因細故，或僅只對獄友言行看不順眼，就對獄友暴力相向，顯見他經過多年監所教化，仍未能悔悟，二審維持死刑，可再上訴。

檢警調查，2015年11月9日，49歲的蕭國良，被發現陳屍於彰化縣社頭鄉的住處，警方發現1道血跡往屋外延伸，循著血跡走了300公尺左右，是蕭男的「麻吉」好友陳世峰（案發時49歲）住處，但陳男不在家，警方懷疑陳男可能駕車到永靖鄉的公司上班，趕往永靖鄉時，陳男見到員警，趕緊加速離開，卻在員集路與永新路口撞上橋墩被捕。

檢警偵訊時，陳男身上有傷痕，他否認殺人，不願吐露案情，辯稱身上手肘、虎口的傷勢是舊傷，檢警研判，兩人案發時喝酒，不知何故起爭執，陳男持類似西瓜刀的利刃殘殺蕭男，但警方並未找到凶刀，全案依殺人罪起訴。

彰化地院一審時，陳男仍否認涉案，他還寫刑事告發狀給檢察官，指蕭男的家屬貪圖保險理賠，才會殺害蕭男詐領保險金，彰化地院認為他無悔意，無教化的可能而判處死刑，台中高分院二審時，他仍舊不吐實，二審見解與一審相同，並參酌他因案件服刑時多年，仍未受到監獄教化而無悔過，維持死刑，可再上訴。