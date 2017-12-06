南市北門社大招標疑義 教育局出面澄清

2017-12-06 15:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕關於社團法人社區大學全國促進會質疑南市教育局辦理北門社大招標疑義，教育局表示，社區大學委託辦理案係依據「政府採購法」辦理相關招標作業，一切招標程序及評選委員聘請，均依法公平公正辦理，絕無所指評選委員不懂社大、教育局未召開審議會、人為操控情節。

教育局表示，這次社區大學委辦採購案共有北門、南關、新化、新營等4案，各投標廠商依招標規定，進行文件投標，並依採購法程序召開評選會議，會議依原招標公告在案的「文件投標廠商評選須知」所規定「採序位法」逐案評選。

其中北門社大原經營團隊財團法人永續台灣文教基金會，適用102-106年契約內容所訂後續擴充條件（評鑑優良者得優先續約），但其因故函文教育局放棄，改由社團法人樂活台灣協會投標，北門社大評選結果，由財團法人真理大學獲得第一優先議價權，社團法人樂活台灣協會取得第二優先議價權。

教育局表示，有關評選委員聘任，外聘專家學者均由行政院公共工程會採購評選委員建議名單具社大發展相關專長者中聘任，內聘委員則皆具教育專業，而南市社區大學辦理方式，依據南市社區大學發展自治條例第4條規定公開招標，台南縣市合併後即召開社區大學審議會審議招標方式案，相關採購事宜均依法辦理。

教育局強調，獲優先議價權的廠商將依法辦理後續議價（約）事宜，該局將本於主管權責，積極輔導及督導各社大得標廠商秉持專業理念及發展特色，全力辦好社大業務，以保障學員學習權。