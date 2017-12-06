電子輓聯減碳又環保 中市議員建議擴大使大

市議員王立任（右）、陳世凱指出，大多數告別式仍使用傳統輓聯。（記者張菁雅攝）

2017-12-06 15:15

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府民政局自103年起在各殯儀館推動電子輓聯，市議員王立任今天指出，多數告別式未在殯儀館舉辦，幾乎都仍使用傳統輓聯，光是他個人在今年就提供近800幅輓聯，加上市長、各級民代、機關首長，傳統輓聯數量十分龐大，焚燒後將對空氣造成汙染。民政局長周永鴻表示，將持續宣導殯葬業者增添相關設備，鼓勵民眾使用電子輓聯。

王立任指出，民政局自103年起在各殯儀館推動電子輓聯後，成效顯著，今年截至11月21日為止，播放場次已達4262場，但台中市死亡人數至11月有1萬6921人，也就是說，1萬多場告別式未在殯儀館舉辦，幾乎都仍使用傳統輓聯，光是他個人在今年就提供近800幅輓聯，市長提供的輓聯也達3809幅，加上各級民代、機關首長，傳統輓聯數量十分龐大。

王立任表示，殯葬業者在告別式上都會播放生命回顧等影片，代表業者已經有設備可以播放電子輓聯，民政局應鼓勵業者主動與喪家溝通使用電子輓聯，以有效減少使用傳統輓聯。

對此，周永鴻表示，一幅傳統輓聯預估會產生80克垃圾、144克二氧化碳，市府積極推動殯儀館使用電子輓聯，去年減少6.9公噸輓聯、減碳12.4噸，今年至目前為止則減少6.4公噸輓聯、減碳11.5噸。

周永鴻也說，由於電子輓聯需要特定設備，因此主要是在殯儀館使用，為擴大鼓勵民眾使用電子輓聯，將加強宣導殯葬業者增添相關設備，並研議在辦理績優殯葬業者評鑑時加入評鑑項目。