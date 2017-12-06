米斗造景衙門新工程 銜接治安無縫接軌

2017-12-06 15:06

〔記者許國楨／台中報導〕隨著中科園區發展，廠商陸續進駐帶來工作機會及周邊經濟效益，居住人口及活動日趨頻繁，地方對治安維護及交通疏導警力需求逐年增加，台中市第六分局於97年成立永福派出所，先於福科路租用民宅做為臨時辦公處所，接著擇定國安段「公119」公園用地興建派出所廳舍，前天舉行上樑典禮，米斗造景的主體結構已然成形完峻。

文獻記載下的水堀頭，為台中市西屯區的一個傳統地域名稱，其範圍大致包括永安里、福安里、福雅里、福林里、福瑞里、福聯里、福和里、福中里、福恩里，永福所新建工程選定「水堀頭」也代表著「傳承」、「守護」味道。

至於新的永福派出所廳舍外觀配合地形特色，採用長條弧形米粒設計，大門造型採米斗造型，建築後方沿用舊有樹木原貌搭配樓頂太陽能集熱板達到環保概念，採開放性空間建築設計，擺脫以往封閉空間設計迷思，象徵警察守舊開新風格，且因坐落於大肚山麓上，3樓為宿舍與景觀平台，建築高挑結合都會公園景觀，融入大肚山的景色與天際觀星視線，日觀朝陽、夜賞星辰，讓官警上班皆能有愉悅心情，一同守護水堀百姓！

分局長陳武康表示，「米斗造景衙門」鄰近中部科學園區及都會公園，周邊有中科商圈及慈濟東大紀念園區，往來都會公園的東大路為鐵馬腳踏車線及中科園區要道，設計為結合旅遊諮詢服務與維護地方治安功能的多功能派出所，希提供完善硬體設備強化警察執勤效能，給市民一個舒適的洽公環境，讓永福同仁持續守護地方治安及交通。