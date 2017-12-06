助弱勢 扶輪「公益愛飛揚」園遊會16日登場

2017-12-06 14:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東南區扶輪社長期投入高屏地區公益活動，今年邁入第30年，在歲末年終之際，邀請丁寵玲工作室、屏東家扶中心、弘道老人福利基金會合辦「公益愛飛揚」系列活動，本月（12月）16日上午10點至晚上9點，在屏東市舉辦公益園遊會、音樂會與公益棒球教室，藝人澎恰恰、詹雅雯等人都將出席。

活動當天，將由公益園遊會揭幕，召募36個公益攤位，在屏東縣立體育館外大草坪擺攤，有小吃甜點、飲料咖啡等美食，還有生活百貨、飾品、手工創作及皮雕等實用商品。

「公益棒球教室」16日下午1點30分，於屏東縣立棒球場舉辦，邀請澎恰恰擔任營長，和國小球員、銀髮不老球員分享棒球技巧與經驗，並有1小時的棒球闖關挑戰賽，優勝者可得到澎恰恰親筆簽名球。

弘道基金會民國99年開始為長輩圓打棒球夢想，成立銀髮不老球隊，直接改善長輩健康狀況，此次活動盼不老棒球隊員與國小球員一起學習，增進代間互動，當天開放內野看台供一般民眾入場觀看。

「公益音樂會」將於下午5點30分起憑票入場，6點開場，邀請慈善歌后詹雅雯團隊，歌手群有超級紅人榜的潘俊男、溫瀚龍、柳宏霖與高佳群，將用歌聲傳達正向能量，會中也有屏東家扶小朋友與弘道長輩伴舞。

屏東南區扶輪社社長羅勝英表示，此次公益活動將服務至少500名弱勢族群，園遊會攤位收入也將幫助更多屏東地區弱勢兒少、家庭及老人，歡迎民眾踴躍參加。