24歲調酒天才 用實力驚豔世界各地高手

2017-12-07 07:30

〔記者王姝琇／台南報導〕你能想像一個完全不懂酒的小女孩，投入調酒行業一年多，就打敗來自世界各地的高手，拿下世界調酒大賽前三名！被稱為「調酒天才」的蔡佳穎（Grace），年僅24歲，和所有大學畢業生並無不同，畢業後頻投履歷、爭取面試，計畫從飯店餐廳基層做起，卻因故轉調吧檯學起調酒，這一調不僅讓Grace對調酒玩出興趣，也讓她人生大轉彎！

現服務於台南老爺行旅Bar 21的Grace初試調酒工作時，即感受到不同於既定印象的調酒氛圍，她說：「調酒師不只是調酒，站在吧檯，不是閒聊或話家常而已，因為哪怕是一句話也能影響甚遠。」原來賽後Grace開始在各地客座，偶能碰上也想當調酒師，或正遇到挫折的顧客傾訴，她說：「就像過去迷惘的自己在尋找答案，我有責任把話說好。」這些經歷正與Grace的「使徒Apóstol」想傳遞的訊息不謀而合。

「使徒Apóstol」是Grace取得2017百加得傳世雞尾酒大賽台港澳唯一代表權的原創作品，她說：「『使徒』指的是堅定信仰的人，演繹著自己從畢業後對未來的茫然，直到接觸調酒後堅定目標的歷程縮影。」Grace以熟成8年的百加得萊姆酒、裸麥威士忌、PX雪莉酒和黑巧克力利口酒做調和，再倒入充滿煙燻肉桂粉所產生的煙霧酒杯中，初嚐有紅茶的香氣，整體滋味苦甜交織、口感醇厚，周圍還繚繞著煙燻肉桂的香氣，層次豐富彷彿人生有苦、有樂。

Grace說：「只要堅定信念，過程中任何好的、壞的都有其存在意義，這也是我希望藉由『使徒』帶給每個人的訊息－－堅定地去完成自己想要做的事！」

台南老爺行旅Bar 21 ：（06）236-1680轉253，台南市東區中華東路一段368號5F

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