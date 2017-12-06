宣傳彰化「織襪芭樂節」 熊讚友情站台跳「抖肩舞」

2017-12-06 14:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣「社頭織襪芭樂節」即將在8、9、10日於社頭芭樂市場舉行，主辦的社頭鄉公所今天舉行記者會，會中請來「台北世大運」吉祥物「熊讚」，熊讚「抖肩舞」上身，在台上抖到欲罷不能，台下的魏明谷看得興起加入，讓與會來賓難得看到縣長「抖功一流」。

魏明谷跟著熊讚，先是扭腰擺臂，雙手前後擺動，一人一熊，默契十足，看得台下觀眾笑不停，人熊連抖半分鐘，熊讚似乎「電力耗盡」，「抖肩舞」在眾人的掌聲下結束，魏明谷熱情地擁抱熊讚，為「社頭織襪芭樂節」做最好的宣傳。

「社頭織襪芭樂節」，主辦單位每年固定在舉辦前3天舉行記者會，過去「行禮如儀」，長官致詞、織襪美少女走秀和芭樂餐上桌，今年因為有熊讚和縣長加入，讓會場格外活潑。

社頭鄉生產的襪子就佔了全台7成，外銷成績更是亮眼。今年舉辦「織襪芭樂節」活動當中，有許多精采的活動，包含全國最大的織襪精品展售、MIT精品展售、農特產品、社頭鄉地方農特產品展售暨關懷弱勢公益活動、創意美食免費品嘗、地方小吃等。

舞台區白天有時尚走秀及地方優秀表演團隊接力演出，12月9日晚間除了有煙火秀，更邀請到周定緯、GTM、Hi Five知名藝人與現場樂團帶來精彩的演出。為了避免交通壅塞及停車不便，社頭鄉公所特別貼心安排免費交通接駁車，今年更是將班次增多，歡迎全國各地鄉親踴躍搭乘。