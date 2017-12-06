瑤山鱷蜥寶寶搭橋國民外交 前進新加坡

2017-12-06 14:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園今年再度成功繁殖的瑤山鱷蜥（中國鱷蜥），將成為與新加坡動物園透過個體交換，共同推展瀕危物種域外保育合作的重要新血。園方表示，瑤山鱷蜥在寵物市場的需求量持續高漲，再被華盛頓公約列為一級保育類（CITES I）動物，台灣也列為禁止買賣的珍稀保育類動物，請民眾拒絕非法寵物貿易。

瑤山鱷蜥（中國鱷蜥）分布於中國廣西、廣東、貴州和湖南等地，越南北部也發現另一個族群，獨立成一個亞種，體長約35至41公分，喜好棲息於山區的濱水森林，屬於世界自然保育聯盟IUCN所認定的瀕危野生動物。

動物園指出，瑤山鱷蜥在經歷今年2月的繁殖刺激，因懷孕期約9個月，保育員注意到雌性瑤山鱷蜥「小宇」，在今年11月開始停止進食後，將牠移至水位較低，並且暫停循環抽水的獨立產房待產。

幾天過後，「小宇」果然順利產下9隻可愛的瑤山鱷蜥寶寶「小琁」1～9號，這也是「小宇」第一次的生產經驗。剛出生的瑤山鱷蜥寶寶，頭頂有一塊白斑，雖然體型差父母一大截，但炯炯有神的雙眼可是與生具來的！

瑤山鱷蜥是少數的胎生蜥蜴，雌性瑤山鱷蜥斷斷續續地產下活生生的小寶寶，「小宇」這次的生產時間歷時僅不到4小時，靠著保育員每日定期巡視，才發現產房中多了瑤山鱷蜥寶寶的身影，附近的棲木或水中還可以找到「小宇」生產時留下的胎盤組織。