單親兒常做餐給媽媽練習吃 獲得食品加工全國第一

2017-12-06 14:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石高中學生蘇柏升，父親過世多年，由母親、祖父等照顧長大，他國中時開始對食品、烘焙有興趣，常做餐點給家人吃，在校更努力學習，參加今年全國高級中等學校農、工科學生技藝競賽，獲得佳績，成為東石高中創校以來第一位在食品加工職種獲得全國金手獎第一名的學生。

蘇柏升說，國中開始對烘焙、烹飪有興趣，也會煮飯給家人吃，阿公、媽媽也會給建議；為了參加比賽，苦練超過一百多項考題，練習時海綿蛋糕曾做的太乾、或是馬拉糕發得不夠漂亮，手工炒肉鬆炒一個半小時，手臂酸疼，更在炎熱的天氣裡煮果醬，多次失敗重做；指導老師黃淑婷說，蘇柏升入學成績普通，後來發現他喜愛實作，更踏實用心，假日也到校練習。

蘇柏升在今年考試中製作貢丸和蛋黃醬，貢丸要圓滑，內部不可以有空隙孔洞，而蛋黃醬需做成乳白色，讓油與蛋白完全融合；黃淑婷說，評審評析時稱讚第一名的蛋黃醬完全融合，相當傑出，後來公布成績，得知就是在指蘇柏升的作品，師生都很驕傲。

東石高中校長楊長鉿說，自己在求學時代也是競賽選手，瞭解練習及比賽的辛苦，他勉勵學生「有想法就有辦法」，學生們肯做肯學，就會有傑出表現；家長會長林文正說，自己是技職出身，感謝學校提供優良設備，老師們用心指導，讓技職體系的學生發光發熱。

東石高中學生今年參加全國高級中等學校農工科學生技藝競賽，10人有8人獲獎，食品加工科獲全國食品加工職類學校團體第2名，蘇柏升獲食品加工職種全國金手獎第一名，蔡瑞霖獲食品檢驗分析職種金手獎第6名，陳雅彤榮獲食品加工職種優勝，指導老師為吳怡蓉、黃淑婷。

工業類學生技藝競賽，電機科周家駿獲室內配線職種金手獎第2名，指導老師為鄧世欽、陳柏妤；楊諒為榮獲工業配線職種優勝，指導老師為唐山林；機械科吳永勝獲電腦輔助機械製圖職種優勝，指導老師為詹俊毅；黃泰逸獲鉗工職種優勝，指導老師為賴國茂；陳俊祥獲車床職種優勝，指導老師為林存瀠。