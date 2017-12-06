世大運9好手 獲台北市傑出市民表揚

2017-12-06 14:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年共有9位世大運奪牌選手獲選成為台北市傑出市民，市長柯文哲上午出席表揚活動，致詞時表示，9位選手都是在各自領域發揮所長，盡最大力量獲獎，他們不但是台北市的驕傲，也是整個台灣的驕傲。

北市民政局上午在NGO會館舉行傑出市民表揚活動，今年傑出市民皆為在世大運表現精采的奪牌選手，包含「羽球男子單打金牌」王子維、「羽球男女混雙金牌」王齊麟、李佳馨，「羽球女子雙打冠軍」吳玓蓉，分別摘下羽球女子及男單銅牌、並奪下羽球男女混合團體戰金牌的江美慧、許仁豪，在網球男子團體組奪金的彭賢尹、謝政鵬，於滑輪競速項目獲個人銅牌、與隊友共同在接力項目中拿下金牌的高茂傑；由於多位選手目前在高雄、國外集訓，今天僅高茂傑本人到場。

高茂傑會前受訪時表示，本來以為聖人才能拿到傑出市民，但可以運動表現拿到這個獎，顯示運動對國人的重要性，任何的表揚都是很大的鼓勵，會讓他更加努力在運動領域爭取好的表現，接下來會盡全力備戰明年的亞運。

高茂傑也說，早期都會覺得是去公園裡面在玩的，透過這次高張力的比賽，讓大家知道滑輪溜是一項很有競技水準的運動，很有看頭。他感性說，不管任何一個普通人或是運動員，只要設定一個OK的目標，想盡辦法往前走，不要因為一點小挫折就站不起來，每次跌倒就是成長的機會，人總有一天會出頭，有夢想就有機會。

致詞時，高茂傑坦言自己也有過低潮，曾經有過低潮，但因為有世大運這樣很大的目標跟很大的舞台，才有機會在這邊領這個傑出市民。

羽球選手李佳馨由母親代表領獎，但也不忘囑託轉達，「佳馨祝大家都『加薪』！」現場哄然大笑。其餘選手的親友在台上發表獲選感言，感謝台北市政府的栽培，也承諾會持續在運動領域中打拚。

柯文哲致詞表示，傑出選手不只是台北市的光榮，也是台灣光榮，而成功需要1分的天份及99分的努力，選手們非常努力才能奪牌，就像日本的達人文化，在所長的領域認真做到最好。