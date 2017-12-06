北捷廣告數位化 掃QR Code導購、抽大獎

台北捷運與萬相公司合作，已在44個捷運站點導入多媒體導購服務系統，讓傳統廣告多了互動性。（記者黃建豪攝）

2017-12-06 13:46

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運公司與鴻海子公司萬相公司合作，10月起陸續在台北捷運各站點導入多媒體導購服務系統，讓電視牆廣告多了數位化的互動性功能，今天上午聯合召開記者會，宣布已在北捷44個車站各57個點位完成建置，以多面顯示器組成的大型廣告牆呈現，民眾若對廣告有興趣，就可使用手機掃描廣告上的QR Code進行購物，從12月9日至明年1月5日起，則舉辦有「週週抽」與「一元購」兩項促銷活動。

北捷表示，他們與萬相公司合作， 自10月份開始於捷運系統44個車站打造多媒體導購智慧屏幕， 提供企業、商家投放廣告，並透過無線傳輸、體感技術等數位科技，結合個人行動裝置，搭乘捷運時就可以隨手拍、隨手滑、隨手買，邁向數位廣告導購新時代。

相較於以往捷運廣告，多以傳統式燈箱與平面貼紙方式呈現，新建置的多媒體導購智慧屏幕，已在台北車站、市政府、忠孝復興、西門站、台大醫院站等捷運站點設置，以多面49吋或55吋面板組成，當前的數位廣告互動性，仍有民眾手機掃描廣告角落的QR Code，讓手機頁面跳入網站的導購方式為主，未來則會陸續加入NFC、Beacon等功能，主動將訊息推播到手機。

但要注意的是，實際使用時，民眾得透過註冊，留下姓名、電話、身分證字號等真實個資，才有辦法參與廣告互動。

萬相表示，從12月9日到明年1月5日，舉辦有週週抽活動，期間每個週末都陸續送出輝葉電動按摩椅、虎牌電子鍋、夏普手機、花蓮理想大地住宿券等獎項；12月9日至12月31日則的每個週末下午2時至6時，則有一元購活動，讓民眾有一機會用1元搶購到廣告上的商品。