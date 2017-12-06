「雲林食通信」首發 看見小農熱情與堅持

雲林食通信試刊號首發，傳遞農民與土地深度故事。（記者林國賢攝）

2017-12-06 13:47

〔記者林國賢／雲林報導〕「雲林食通信」試刊號今天首發，柳丁為主角，呈現小農對農業熱情與善待土地堅持，盼藉此刊物拉近消費者與農民的距離，讓雲林農產更有深度與品味。

日本食通信聯盟執行長江守敦史表示，日本農業生產與消費人口比例約2比98，日本食通信的出版希望能搭起消費者與農民平台，促進農民與消費者之間的溝通、拉進彼此關係而努力，現在已有39處推行食通信，更獲得「地方創生大臣賞」的肯定，很開心在雲林多了共同奮鬥的新夥伴。

雲林縣長李進勇表示，雲林是農業大縣，農民們在耕作時不僅付出勞力，更注入愛心、農業理念，縣府希望透過食通信發行，闡揚農業許多有形無形的價值觀，縮短農業生產者與消費者距離，讓兩者不再只有冷漠的機械式消費關係，建立疼惜農民、珍惜農作的觀念。

文化處長林孟儀表示，盼這本「雲林食通信」作為拋磚引玉，鼓勵雲林生產者往後能接手並持續以經營「生產者故事的價值」為核心理念，更藉由刊物來推動農產品的行銷方式，讓食通信在雲林能有更精采的發展。

「雲林食通信試刊號」以柳丁為主角，呈現在地美食從產地到餐桌的各階段食材資訊及深度故事，真實呈現一道道食材是如何從耕作、採收、運銷，最後交到消費者的手中的故事，並傳遞了生產者對於食物的用心與人生哲學，希望藉此鼓勵消費者來到產地、更深入了解雲林這塊土地。