口足畫家等藝術家反空污 中市府前寫「悲」字

口足畫家等藝術家反空污，中市府廣場前寫「悲」表心聲。（記者蘇孟娟攝）

2017-12-06 13:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「畫我悲情城市，山城美景已成煙，霧霾圍城在眼前，悲啊！」

多名口足畫家及中部藝術家今日齊聚台中市政府前廣場，控訴空氣污染不但影響人體健康，更遮掩自然美景，藝術家寫下6米大的「悲」字，並繞行台中市府，盼政府重視影響人民身體健康，更呼籲各界17日站出來，到台中參加反空污遊行。

來自鹿港書法家陳岸，今日在市府廣場地上揮毫寫出6米大的「悲」字，訴求「悲情城市、悲情山河已成雲煙」，多位口足畫家也現場作畫，用藝術創作方式反空污，並分享其戶外寫生受空污影響的經驗。

藝術家趙宗宋表示，過去幾年經常帶口足畫家外出寫生，但中南部空品經常不佳，原本身體就比一般人弱的口足畫家，有時在戶外寫生遇到空污，常會感到不舒服而必須提早結束寫生返家。

口足畫家張永銘說，自己是脊髓損傷者，本來身體就不好，現在到戶外寫生，若遇髒空氣常有想咳卻咳不出來的困擾，這次現身說法，就是要為空氣發聲，更盼政府重視，戶外空品對敏感弱勢族群而言，更是重要，盼力挺12月17日反空污大遊行，呼籲社會大眾為自己分分秒秒呼吸的空氣挺身而出。

陳岸說，突顯霧霾圍城傷民的悲哀，期許空污政策速讓空品改善，也號召社會大眾上街遊行反空污。

藝術家帶著畫作繞行市府，靜默表達對政府治理空污腳步緩慢的無言抗議。

針對環團連續邀請不同代表到台中市政府表達反空污訴求，市府強調，深刻體會民眾對空污的高度關心，市府與大家的立場始終一致，將持續傾聽民眾聲音，加強防制空污，讓台中空氣品質愈來愈好。