看到交通打結 彰中熱血教官跳出來指揮

彰化高中主任教官鄭綜聖，常常在路口幫忙指揮交通。（記者劉曉欣攝）

2017-12-06 13:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕被民眾封為「100分的教官」彰化高中主任教官鄭綜聖，常常都步行巡邏學生的上學路線，只要看到交通打結，就會熱血上身，立刻挺身來交通指揮，讓學生家長與民眾都大為讚賞！

鄭綜聖昨天上午在南郭路一帶熱血指揮交通，就被附近「發仔麵」老闆黃瀚嶙拍下，並在社群網站貼文，強調這位彰化高中教官，熱情微笑超級有禮貌的好教官，看到交通打結還會站在路中間幫忙指揮交通，雖然短短幾十分鐘，對這些來往的人卻是一大福音！

黃瀚嶙說，因為麵店一早就開，常常看到彰中主任教官在路口指揮交通，也會跟店家打招呼，真得非常難得，才會想到要拍照到網路社群，跟大家分享。

鄭綜聖表示，他常常在上學時段，用步行方式在學生的上學路線巡邏，只要看到有交通瓶頸點，現場又沒有交通警察時，就會上前幫忙，因為他有穿軍服，民眾都會聽從指揮。

鄭綜聖強調，也曾經有遇過民眾發生交通小擦撞，他就會進行引導受傷民眾到安全地方，等待消防人員或是警察到場接手，能夠有能力去幫助別人，覺得很有快樂，也很有意義，而他從小也有從警夢，但因為高中畢業後，先考上軍校，就沒有再考警專，這也是一圓他的警察夢。

彰化高中校長吳文宗表示，鄭綜聖常常幫忙指揮交通被拍照，熱心公益，師生家長都很感謝；彰化高中家長會長紀慶堂也對主任教官主動指揮交通，給予高度肯定。