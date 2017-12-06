中油油槽擬遷移馬公案山 近200里民舉白布條抗議

馬公案山里民近200人，聚集新馬公加油站高舉白布條抗議。（記者劉禹慶攝）

2017-12-06 13:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕矗立在馬公第一漁港出入口的中油5大油槽，配合澎湖縣政府新灣區綠色海港發展計畫，及澎湖區漁會冰廠遷移，將移往澎湖海巡隊後方，卻因未做環評及取得里民共識即整地動工，引發里民強烈不滿，今日近200里民在現場拉白布條抗議。

澎湖縣議會進行總質詢，議員胡松榮今日安排前往馬公市案山里新馬公加油站預定地視察，正副議長劉陳昭玲、陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳綉色、陳佩真、成萬貫及馬公市長葉竹林等人都到場了解，縣長陳光復率縣府團隊前往，案山里民近200人由社區理事長薛元鐘領軍，先行拉白布條在工地現場等待。

薛元鐘表示，中油油槽及加油站預定地，位在海埔新生地上，地層有下陷危機，嚴重影響工安問題；同時設立加油站後，潮間帶生態堪慮，讓一些里民生計受到影響，更重要的是案山里造船廠林立，已帶來水質及空氣污染，設立加油站恐將使情況惡化；澎湖縣政府10月11日於里民中心召開說明會，里民無人贊成，縣府仍一意孤行，不排除更大抗爭及選票反制。

針對里民們反映，澎湖縣長陳光復表示，中油油槽遷移，要先經過嚴苛的環保程序，同時必須與里民先行溝通取得共識，環評通過後公共政策才能執行，而中油油槽遷移，主要是考量冰廠遷移，方便漁船同時加油、加冰需求，才會選擇在案山設立，同時腹地也較大；議長劉陳昭玲則表示，議會將擔任把關的角色，傾聽人民心聲，但全案至今尚未送進議會。

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