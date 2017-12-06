北市衛生局抽驗 愛買景美店菜豆殘留農藥超標

2017-12-06 13:07

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局今公布11月第1波生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，共抽驗40件蔬果產品，包含「愛買景美店」販售「菜豆」等計5件不符規定，目前皆全數下架，除了1件無法提供產品來源證明，其餘4件經查來源屬外縣市，已移請所轄縣市衛生局溯源處辦。

衛生局表示，11月第1波生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果出爐，合計抽驗40件蔬果產品，有5件不符規定，不合格率12.5％。違規的5件分別為，「濱江市場19-12攤」販售的「甜豆」，檢出7項殘留農藥不符規定；「愛買景美店」的「菜豆」、「士東市場16號攤」的「一葉一心豆苗」、「中山區旺旺水果行」的「埔里百香果」及「士林區德行東路109巷51號蔬菜攤」的「油菜」，各檢出1項殘留農藥不符規定。

北市府參議兼衛生局食品藥物管理科長王明理說，前述違規產品，目前已要求抽驗地點下架且不得販售，而販售「油菜」的攤商無法提供詳細產品來源證明，依法處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰；其餘4件經追查產品來源屬外縣市，已移請所轄縣市衛生局溯源處辦，依法可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

王明理說，上述違規項目檢出的殘留農藥殺菌劑，包含達克利、凡殺同、易胺座、邁克尼、撲克拉、普克利、得克利、待克利、達滅芬及殺蟲劑芬普尼，皆為合法登記並領有許可證農藥，核准使用於限定類別農作物，惟其殘留農藥含量須符合容許標準。

王明理提醒，民眾在食用或烹調蔬果前，簡單先以流動清水沖洗根部或果蒂處，接著以水浸泡10至20分鐘，再用流動清水沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開，或選購當季蔬果，亦可減低農藥殘留。