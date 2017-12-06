水氣來啦！天氣即時預報：北部「大範圍轉雨」

2017-12-06 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕水氣靠近中，「天氣即時預報」在臉書上提醒，北部將「大範圍轉雨」！

「天氣即時預報」在臉書上表示，目前海峽正有水氣靠近中，正逐漸往北部靠近，預估北部「愈晚天氣愈糟」，北部地區（北北基桃竹苗宜）都將轉為飄雨～小雨，並斷斷續續至週六。

「天氣即時預報」說，這波水氣移動過程中，可能間接影響中部，尤其以海線可能被影響，提醒台中、彰化海線朋友，今天下午～晚上，可能有點飄雨。

至於溫度方面，現在至週四是冷空氣小空檔；週五凌晨起，新一波冷氣團南下，比這一波稍強一點，各地又將風強轉冷。