人文國中小終止契約引爭議 宜縣府：與實驗三法修法無關

宜蘭縣政府與頭城人文國中小終止契約引發爭議。（資料照，記者林敬倫攝）

2017-12-06 12:52

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與頭城鎮人文國中小終止契約一案引起爭議，人文國中小家長與師生今天召開記者會，希望縣府依照實驗三法重訂合約，也要求優先議約權。宜蘭縣政府強調，人文的違法和行政缺失與實驗三法修法無關，也無法承諾優先議約。

宜蘭縣政府表示，宜蘭縣教育審議委員會日前作成決議，建議縣府終止與人文展賦基金會之委託契約，並接管公辦民營的宜蘭縣立人文國民中小學。宜蘭縣政府強調，教審會的決議是因為財團法人人文展賦教育基金會辦理受託學校期間，發生許多違法及行政缺失，與實驗三法修法並無關係。

宜蘭縣政府教育處長簡菲莉表示，希望社會各界不要將人文國中小的經營團隊有疑似違法的行為，和未來實驗教育發展綁在一起，宜蘭縣經營了15年的實驗教育，有很多數據和好的案例，還有辛苦的歷程，都可以作為未來支持實驗教育發展的研究資料，會建議中央看中這部分的研究。

簡菲莉說，日前教審會上已經做成決議，明年7月31日會終止跟人文展賦基金會的契約，委員們認為新的經營團隊進駐，才能真正解決該校所發生的問題和狀況，後續會展開接管相關事宜，無論如何會強調現有學生學習權益、延續實驗教育，並維護老師工作權。

針對人文要求的優先議約權，簡菲莉說，接管計畫明確後，後續會有開放招募新團隊，縣府會組成評選團隊，無法承諾讓人文有優先議約權，縣府立場還是要維護教學品質，招標案招募團體時，人文可以衡量上面條件是否符合，我們會再審查資料。